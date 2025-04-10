Дональд Трамп: США - твердый сторонник суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана

США остаются твердым сторонником суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Об этом говорится в поздравительном письме Президента США Дональда Трампа азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«От имени Соединенных Штатов поздравляю Вас и народ Азербайджана с прекрасным праздником Новруз. Новруз — праздник мира, процветания и обновления для всех», - говорится в письме Дональда Трампа.

«У наших стран богатая история совместной работы, и я с нетерпением жду великих свершений, которых мы сможем достичь в предстоящие годы. Я ценю поддержку и дружбу Азербайджана с нашим партнером Израилем и приветствую шаги, предпринятые вашей страной и Арменией для установления мира в регионе», - подчеркнул американский Президент.

«По мере того как наши страны стремительно движутся к успехам, я с нетерпением жду возможности работать с Вами. Соединенные Штаты остаются непоколебимым сторонником суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана», - резюмируется в послании.