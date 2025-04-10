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Мощная магнитная буря обрушится на Землю

First News Media19:00 - Сегодня
Мощная магнитная буря обрушится на Землю

Магнитная буря, продолжающаяся уже длительное время, не отпускает Землю. Ученые прогнозируют, что она сохранит свою активность до конца текущей недели.

Как сообщают зарубежные СМИ, эксперты прогнозируют, что пик геомагнитной бури наступит вечером 10 апреля, а ее общее влияние продлится в течение суток. Геомагнитная нестабильность может негативно сказаться на самочувствии людей, вызвав головные боли, колебания давления, головокружение, учащение сердечного ритма и затруднения с дыханием.

Возможны нарушения сна и естественных циркадных ритмов, что может вызывать бессонницу и провоцировать боли и дискомфорт в суставах и скелетных структурах. Специалисты советуют людям с хроническими заболеваниями особенно пристально следить за своим состоянием здоровья.

Для того чтобы благополучно пережить магнитную бурю, следует соблюдать режим сна, избегать физической и эмоциональной перегрузки, пить больше воды и принимать витамины, также ограничить использование гаджетов и при необходимости обратиться к врачу.

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