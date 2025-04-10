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Посол в РФ: Москва и Баку продолжают диалог по ситуации с Русским домом

First News Media20:00 - Сегодня
Посол в РФ: Москва и Баку продолжают диалог по ситуации с Русским домом

Диалог между Азербайджаном и Россией по урегулированию ситуации вокруг Русского дома в Баку продолжается, заявил журналистам посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев, пишет ТАСС.

«Буквально вчера завершился рабочий визит представителя президента Азербайджана по особым поручениям господина [Халафа] Халафова, этот вопрос российская сторона ставила перед нами. Мы изложили нашу позицию, что все эти инициативы, все эти проекты должны реализовываться в строгом соответствии с национальным законодательством, с уже подписанными соглашениями между сторонами, а такое соглашение, кстати, есть у нас. Поэтому да, есть предложение, есть наша ответная позиция. Но самое главное — что диалог продолжается. Это очень важно», — сказал посол, отвечая на вопрос ТАСС, изучает ли азербайджанская сторона переданные Москвой предложения по урегулированию ситуации вокруг Русского дома в Баку.

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