Блогер Имамеддин Алиманов вызван в следственный орган
Генпрокуратура Азербайджана призвала проживающего за границей блогера Имамеддина Алиманова явиться в следственный орган.
Как сообщили Report в ведомстве, ему направлено официальное уведомление о вызове в Следственное управление к 5 мая 2025 года в связи с уголовным делом.
И.Алиманов обвиняется в публичных призывах к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя страны, предположительно совершенных с 2019 по 2021 год через платформу YouTube.
Блогер ранее был объявлен в розыск и в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. В случае неявки возможно проведение заочного судебного разбирательства.
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