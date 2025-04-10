Блогер Имамеддин Алиманов вызван в следственный орган

Генпрокуратура Азербайджана призвала проживающего за границей блогера Имамеддина Алиманова явиться в следственный орган.

Как сообщили Report в ведомстве, ему направлено официальное уведомление о вызове в Следственное управление к 5 мая 2025 года в связи с уголовным делом.

И.Алиманов обвиняется в публичных призывах к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя страны, предположительно совершенных с 2019 по 2021 год через платформу YouTube.

Блогер ранее был объявлен в розыск и в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. В случае неявки возможно проведение заочного судебного разбирательства.