В США рассчитывают вынудить Маска покинуть госслужбу

77 конгрессменов из Демократической партии обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием объявить об отстранении Илона Маска от правительственной работы к 30 мая.

Об этом порталу Axios сообщил демократ от Техаса Грегори Казар.

«Мы предельно ясно дали понять, что общественное давление на Республиканскую партию будет только усиливаться с этого момента и до 30 мая», - заявил он, объясняя смысл требований, изложенных в письме Трампу. У демократов есть «все юридические и политические инструменты», а также «вся мощь общественного давления», чтобы добиться отставки Маска, подчеркнул Казар.

Причиной для увольнения, по мнению демократов, служат юридические основания работы Маска в правительстве. Будучи главой ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE), он не имеет права занимать этот пост более 130 дней.

Помимо того, авторы письма настаивают на том, что Илон Маск будет вправе вернуться к правительственной работе лишь спустя год после отставки, и при этом должен избавиться от своих активов в компаниях Tesla и SpaceX.

Источник: ТАСС