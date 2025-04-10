 В США рассчитывают вынудить Маска покинуть госслужбу | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В США рассчитывают вынудить Маска покинуть госслужбу

First News Media09:21 - Сегодня
В США рассчитывают вынудить Маска покинуть госслужбу

77 конгрессменов из Демократической партии обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием объявить об отстранении Илона Маска от правительственной работы к 30 мая.

Об этом порталу Axios сообщил демократ от Техаса Грегори Казар.

«Мы предельно ясно дали понять, что общественное давление на Республиканскую партию будет только усиливаться с этого момента и до 30 мая», - заявил он, объясняя смысл требований, изложенных в письме Трампу. У демократов есть «все юридические и политические инструменты», а также «вся мощь общественного давления», чтобы добиться отставки Маска, подчеркнул Казар.

Причиной для увольнения, по мнению демократов, служат юридические основания работы Маска в правительстве. Будучи главой ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE), он не имеет права занимать этот пост более 130 дней.

Помимо того, авторы письма настаивают на том, что Илон Маск будет вправе вернуться к правительственной работе лишь спустя год после отставки, и при этом должен избавиться от своих активов в компаниях Tesla и SpaceX.

Источник: ТАСС

Поделиться:
192

Актуально

Политика

Позиции Азербайджанской Армии подверглись обстрелу с Товузгалинского ...

Общество

В Баку двор жилого дома превращен в автостоянку: жители просят помощи - ВИДЕО

Спорт

Азербайджанский борец завоевал золотую медаль на чемпионате Европы

Мнение

​​​​​​​Фариз Исмаилзаде о форуме в Университете АДА: Речь Президента Ильхама ...

В мире

АСЕАН не будет принимать ответных мер после введения тарифов США

Прокурор Аргентины потребовал ареста Хаменеи

В Стамбуле начались российско-американские консультации

Генсек СНГ выступил за усиление безопасности

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Известная актриса погибла при пожаре в Москве

Американцы раскрашивают картофель к Пасхе из-за высоких цен на яйца

В конгрессе США пообещали выдвинуть импичмент Трампу за 30 дней

Пезешкиан уволил одного из вице-президентов Ирана

Последние новости

Премьер-министр ТРСК: От своего имени и имени всего народа Северного Кипра выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 12:00

Проходит суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа

Сегодня, 11:46

Хадисе рассталась с известным турецким режиссером

Сегодня, 11:43

АСЕАН не будет принимать ответных мер после введения тарифов США

Сегодня, 11:40

Кино на неделю: Рами Малек в шпионском триллере «Новичок» и не только - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 11:39

«Это не я»: мать о сексуальной эксплуатации несовершеннолетней дочери

Сегодня, 11:25

Прокурор Аргентины потребовал ареста Хаменеи

Сегодня, 11:20

Апрельская непогода: дожди, ветер и туман накрыли часть Азербайджана

Сегодня, 11:19

В Стамбуле начались российско-американские консультации

Сегодня, 11:17

Что известно о состоянии пострадавших в результате пожара в Сабирабаде - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:16

В музее ковра открылась выставка «Что мы будем одевать в будущем?» - ФОТО

Сегодня, 11:14

Около 40 тыс. манатов похищено с карт жителей Азербайджана за сутки

Сегодня, 10:42

Рафаэль Гваладзе награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени

Сегодня, 10:35

Генсек СНГ выступил за усиление безопасности

Сегодня, 10:29

Как масштабный снос старых зданий повлияет на рынок недвижимости в Баку? - ВИДЕО

Сегодня, 10:23

«Прекратите стучать». Зеленский резко ответил министру финансов США

Сегодня, 10:22

Трамп заявил, что приостановил повышение пошлин «от чистого сердца»

Сегодня, 10:21

Начинается регистрация на III программу студентов-выпускников «Маарифчи»

Сегодня, 10:17

В Нахчыване частично отключат электроэнергию

Сегодня, 10:16

У генконсульства РФ в Стамбуле спокойная обстановка перед консультациями с США

Сегодня, 10:15
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50