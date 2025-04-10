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Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане возросло до 184

First News Media09:22 - Сегодня
Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане возросло до 184

Число погибших в результате обрушения крыши ночного клуба в Санто-Доминго возросло до 184.

Об этом сообщает доминиканская газета Diario Libre.

Эту цифру назвал руководитель Службы по чрезвычайным ситуациям Доминиканской Республики Хуан Мануэль Мендес. Он опроверг информацию некоторых СМИ о том, что поисково-спасательные работы на месте происшествия прекращены. Мендес подчеркнул, что они будут продолжаться вплоть до обнаружения последнего погибшего. Чиновник попросил журналистов не сообщать ложных сведений.

Мэр столицы Каролина Мехия разрешила освободить 150 ниш на одном из городских кладбищ для бесплатного захоронения там тел погибших.

Крыша ночного клуба Jet Set на проспекте Независимости в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на 7 апреля.

Источник: Газета.ру

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