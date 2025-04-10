Трамп назвал лидера Китая «другом» и выразил готовность встретиться с ним

Американский презент Дональд Трамп на фоне повышения торговых пошлин до 125% на товары из Китая назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом и подтвердил готовность встретится с ним, сообщает The Wall Street Journal.

«Президент Си — он мне нравится, я его уважаю, конечно, я бы встретился с ним», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. Президент США также назвал его своим другом, передает NBC News.

Трамп ввел масштабные пошлины на товары из около 180 стран и территорий 2 апреля. Мировые рынки тогда отреагировали резко негативно на это решение: индексы ключевых фондовых бирж теряли рекордные значения.

На фоне решения американского президента более 75 стран обратились к США с просьбой обсудить решение по торговым барьерам и пошлинам.

Позднее, в среду, 9 апреля, США на 90 дней взяли паузу на введение масштабных пошлин против торговых партнеров для этих стран. На этот срок будет действовать пошлина 10%. Американский лидер повысил пошлины лишь для Китая — до 125%. Это связано с ответным повышением КНР тарифов на американские товары в сумме до 84%.

Источник: РБК