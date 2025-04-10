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Азербайджан и Казахстан проведут морские учения в Каспийском море

First News Media09:43 - Сегодня
Азербайджан и Казахстан проведут морские учения в Каспийском море

Учения военно-морских сил Казахстана и Азербайджана «Каспийский бриз – 2025» пройдут в Актау.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Минобороны Казахстана.

«В рамках подготовки к совместным казахстанско-азербайджанским военно-морским учениям «Каспийский бриз – 2025» в морской столице Казахстана прошли штабные переговоры с представителями оборонного ведомства Азербайджана.

На переговорах первый заместитель – начальник главного штаба Военно-морских сил Казахстана капитан 1-го ранга Канат Ниязбеков и начальник штаба Военно-морских сил Азербайджана капитан 1-го ранга Теймур Муршудов обсудили и согласовали детали предстоящих учений. Учения пройдут в казахстанском секторе Каспийского моря. По прибытии кораблей будут уточнены план учений и детали розыгрыша эпизодов на картах», - говорится в сообщении.

Этап «ведения боевых действий» предполагает комплексную отработку задач. Предусмотрено развертывание кораблей в районе проведения учений, выполнение элементов совместного плавания кораблей на переходе морем. Военные моряки отработают вопросы отражения асимметричных угроз, оказания помощи терпящим бедствие летательным аппаратам, кораблям, и суднам. Будут также проведены боевые стрельбы по морским и воздушным целям.

«Учения охватят широкий спектр задач, направленных на повышение эффективности взаимодействия и укрепления взаимоотношений между военно-морскими силами наших стран», – отметил начальник главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных сил РК капитан 1-го ранга Канат Ниязбеков.

К учениям будет привлечен личный состав береговых подразделений и кораблей (судов) военно-морской базы. Из Азербайджана на учения прибудут два сторожевых корабля, вспомогательное судно и береговые подразделения.

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