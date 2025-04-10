У генконсульства РФ в Стамбуле спокойная обстановка перед консультациями с США

Спокойная обстановка наблюдается перед зданием генконсульства РФ в Стамбуле на улице Истикляль, где сегодня в 10:00 по местному времени (в 11:00 по Баку) состоится второй раунд консультаций России и США по проблемам работы посольств, передает корреспондент ТАСС.

Меры безопасности у генконсульства на данный момент не усилены, однако источники ТАСС в местных правоохранительных структурах отмечают, что это наверняка будет сделано.

Делегацию РФ на второй встрече вновь возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев (в феврале занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД), делегацию США - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны на консультациях продолжат предметную работу по устранению многочисленных преград, затрудняющих работу дипломатов. С американской стороны подчеркивалось, что на стамбульской встрече не будет поднято «политических вопросов или вопросов безопасности», а Украина «абсолютно не фигурирует в повестке».

Первый раунд консультаций в Стамбуле состоялся 27 февраля, разговор в закрытом формате тогда продлился более шести часов.

Между тем, как сообщил ТАСС американский источник, США готовы к укомплектации своего посольства в Москве дипломатами до количества, которое позволит выдавать россиянам визы.