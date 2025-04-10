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Трамп заявил, что приостановил повышение пошлин «от чистого сердца»

First News Media10:21 - Сегодня
Трамп заявил, что приостановил повышение пошлин «от чистого сердца»

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что решил приостановить введение ввозных пошлин для большинства стран мира после того, как несколько дней думал об этом, сообщили The Washington Post и Politico.

«В последние несколько дней я думал об этом», — сказал Трамп в Овальном кабинете. По его словам, окончательное решение было принято рано утром 9 апреля.

Трамп рассказал, что написал сообщение в соцсети Truth Social о том, что приостанавливает введение повышенных пошлин на 90 дней, не консультируясь с юристами. «У нас не было доступа к ним», — сказал Трамп.

«Мы написали это от чистого сердца. Но это было то, о чем мы говорили в течение определенного периода времени, и мы решили нажать на спусковой крючок, и мы сделали это сегодня, и мы рады этому», — добавил Трамп.

Президент США подготовил сообщение в Truth Social вместе с министром торговли Говардом Лютником и министром финансов Скоттом Бессентом, рассказал, в свою очередь, Лютник.

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке повышения ввозных пошлин для большинства стран мира незадолго до того, как они должны были вступить в силу в полночь 10 апреля. При этом Трамп повысил пошлины для до 125%.

Трамп заявил, что решил проявить гибкость, хотя по-прежнему считает правильным свое решение повысить пошлины. «Я подумал, что люди немного перегибают палку. Они начинали верещать. Они начинали немного бояться», — сказал он.

После решения Трампа котировки акций на американских биржах резко выросли после нескольких дней падения.

Источник: Медуза

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