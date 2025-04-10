«Прекратите стучать». Зеленский резко ответил министру финансов США

Владимир Зеленский обрушился на министра финансов США Скотта Бессента с резкой критикой из-за ситуации вокруг сделки по недрам. Его слова приводит издание «Страна.ua».

«Стучать пальцем по договору и говорить, что нужно подписать сейчас – на это я мог только сказать ему: «Прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно», — заявил Зеленский.

В итоге он потребовал от США общаться на равных, назвав Украину «не третьесортной страной», и допустил, что Бессент, наверное, ожидал другого диалога.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, Бессент заявил, что Зеленский обещал подписать сделку по минералам еще на Мюнхенской конференции, но «нарушил обещание, а вместо этого начал умолять США принять его в Белом доме для подписания документа». Министр также намекнул, что в случае отсутствии сделки, Вашингтон может провести аудит помощи Киеву.

Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.

Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева «неблагодарным агитатором за демократов». Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.