Отмечена 33-я годовщина образования Военной полиции

10 апреля в Управлении военной полиции состоялось мероприятие по случаю 33-й годовщины образования Военной полиции Министерства обороны.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Минобороны, сначала были возложены цветы к бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, установленному на территории управления.

На мероприятии, продолжившимся в управлении, минутой молчания была почтена память общенационального лидера и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

Личному составу было зачитано поздравление министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова.

Выступивший на мероприятии начальник Главного управления внутренней безопасности и расследований генерал-майор Азер Ибрагимов отметил, что служебная деятельность подразделений Военной полиции, особенно в населенных пунктах на освобожденных территориях и в местах дислокации войск, положительно оценена руководством Министерства обороны. Начальник Главного управления пожелал военнослужащим успехов в дальнейшей службе.

Участникам мероприятия был продемонстрирован видеоролик, повествующий об истории образования и деятельности Военной полиции.

В заключение была награждена группа военнослужащих, отличившихся в организации комендантской и войсковой служб.