В Стамбуле начались российско-американские консультации

Второй раунд консультаций делегаций России и США начался в 10:00 по местному времени (11:00 по Баку) в Стамбуле. Они проходят в здании генконсульства РФ, передает корреспондент ТАСС.

Российскую делегацию на консультациях возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Предположительно, нынешние переговоры продлятся несколько часов, но не станут такими продолжительными, как прежний раунд (6 часов), который прошел также в Стамбуле 27 февраля в резиденции генконсула США. Как отмечалось в сообщении МИД РФ по итогам встречи, «дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе». В дипведомстве добавили, что было «условлено продолжать диалог по данному каналу».