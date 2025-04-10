Прокурор Аргентины потребовал ареста Хаменеи

Аргентинский прокурор Себастьян Бассо попросил федеральный суд страны арестовать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в рамках расследования теракта в Буэнос-Айресе 1994 года, когда был взорван еврейский центр и погибли 85 человек, сообщает портал Infobae со ссылкой на прошение Бассо.

По словам портала, Бассо, который является главой отдела по расследованию взрыва в Буэнос-Айресе 1994 года, заявил в своем прошении суду, что в отношении иранского лидера следует провести расследование его предполагаемой причастности к планированию и осуществлению теракта. В своем заявлении Бассо также потребовал провести заочное судебное разбирательство над над всеми обвиняемыми в совершении теракта.

«Прокурор Себастьян Бассо... обратился к федеральному судье Даниэлю Рафекасу с просьбой выдать национальный и международный ордер на арест верховного лидера Ирана Али Хоссейни Хаменеи. Эта прошение составляет часть требования о проведении заочного судебного разбирательства по делу о террористическом акте, совершенном 18 июля 1994 года в Буэнос-Айресе», - сообщает портал.

Источник: РИА Новости