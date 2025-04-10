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Азербайджан ждет от властей Ирана наказания организаторов и исполнителя теракта против посольства АР

First News Media12:15 - Сегодня
Азербайджан ждет от властей Ирана наказания организаторов и исполнителя теракта против посольства АР

Для полной нормализации азербайджано-иранских отношений организаторы и исполнитель теракта, совершенного против посольства Азербайджана в Тегеране в конце января 2023 года, должны быть наказаны.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на международном форуме на тему «К новому миропорядку», прошедшем в Университете АДА накануне.

«Я спросил наших иранских гостей, будь они на моем месте, что бы они подумали об этом? Это было крайне неприемлемо, и вы знаете, что мы полностью отозвали персонал нашего посольства. Затем я получил обещание от покойного министра иностранных дел Ирана (Гусейна Амира Абдоллахиана – ред.), - это было давно, больше года назад, - что преступник будет привлечен к ответственности и понесет самое суровое наказание. Но этого до сих пор не произошло. Прошло более двух лет, а сразу после совершения теракта преступник давал интервью СМИ. Вы когда-нибудь видели нечто подобное, чтобы человек, убивший кого-то в посольстве другого государства, давал интервью сразу после происшествия? И в тот же день его объявили сумасшедшим», - сказал Ильхам Алиев.

При этом он отметил общеизвестность процедуры медицинской экспертизы, которая занимает определенное время, поскольку иногда преступники, дабы избежать наказания, притворяются сумасшедшими.

«Чтобы определить, сумасшедший он или нет, психически больной или нет, нужно время. Нужна медицинская комиссия. Но было официально объявлено, что он просто психически болен. И вот, прошло больше двух лет, а приговор не приведен в исполнение. Хотя мы знаем, что в случаях, где проявлено гораздо меньше агрессии, исполнение приговора в Иране занимает, может быть, пару месяцев, но в нашем случае это длится больше двух лет. Так можем ли мы забыть об этом? Нет, нет. Это омрачает отношения, и мы надеемся, что новое правительство выполнит обещание предыдущего правительства о том, что не только тот, кто совершил этот теракт, но и те, кто стоял за ним, и те, кто послал его атаковать посольство Азербайджана, будут наказаны», - сказал азербайджанский лидер.

Он отметил, что у Азербайджана с новой администрацией Ирана установились рабочие отношения, и Баку ожидает, что она займется этим вопросом.

«Да, мы понимаем сложность политической системы. Да, мы понимаем ограниченность возможностей исполнительной власти. Мы все это знаем. Однако для полной нормализации отношений между нашими странами необходимо, чтобы организаторы этого теракта и те, кто стоял за террористами, были привлечены к ответственности и наказаны», - подчеркнул Ильхам Алиев.

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