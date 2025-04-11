Кобахидзе: Грузию призывали присоединиться к конфликту в Украине

Грузия в феврале 2022 года два раза получила запрос от иностранных государств присоединиться к конфликту между Россией и Украиной.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«В феврале 2022 года мы получили запрос присоединиться к военному конфликту между Россией и Украиной. Еще один подобный запрос мы получили в конце февраля 2022 года. Был очень грубый политический интерес по отношению к Грузии. В такой ситуации дипломатия не была полезной. Нам пришлось запустить интенсивную политическую борьбу для защиты национальных интересов Грузии и мира. Это была лишь политическая борьба без какой-либо дипломатии», - сказал Кобахидзе, выступая на Антальском дипломатическом форуме.

По его словам, Грузия и грузинские власти до сих пор сталкиваются с этими вызовами. «Мы сфокусированы на борьбе за мир и благосостояние нашей нации, прибегая к разным дипломатическим методам», - добавил он.

Как отметил глава грузинского правительства, необходимо дождаться установления мира. Как только воцарится мир, дипломатия вновь начнет преобладать над грубым политическим интересом, считает Кобахидзе.

Источник: ТАСС