В Дашкесанском районе на существующих памятниках установлены информационные доски

По инициативе и организации ЗАО «AzerGold», при поддержке Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры в рамках проекта «Продвижение историко-культурных памятников Дашкесанского района» подготовлены и установлены информационные таблички для историко-архитектурных и археологических памятников национального и местного значения, существующих на территории района.

Основной целью проекта, реализуемого в рамках политики ЗАО по социальному воздействию и ответственности, является содействие продвижению Дашкесанского района, где ведется активная добыча и производственная деятельность, не только как региона, богатого месторождениями полезных ископаемых, но и как одного из древнейших поселений с увлекательной природой, архитектурными и археологическими памятниками, сохранению образцов нашего культурного наследия. Реализованный с этой целью проект охватил 46 историко-архитектурных памятников, расположенных на территории Дашкесанского района, которые были взяты под государственную охрану Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 132 от 2 августа 2001 года.

Так, в рамках проекта при участии представителей ЗАО «AzerGold» и Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия были обеспечены информационными досками 34 памятника археологии национального значения, 10 памятников архитектуры местного значения, 1 памятник архитектуры национального значения и 1 монументально-мемориальный памятник местного значения.

Отметим, что в рамках проекта «Продвижение историко-культурных памятников Дашкесанского района», реализация которого началась в 2022 году, была проведена фотосъемка древних памятников архитектуры и природы на территории района, на основе этих материалов был подготовлен и представлен широкой общественности календарь-каталог “Памятники Дашкесана”. В календаре-каталоге отражены древние поселения, пещеры, мосты, храмы и гробницы, а также информация о них, собранная из различных источников.