Бакинская инициативная группа отвергает обвинения Парижа

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов назвал необоснованными очередные антиазербайджанские высказывания министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро.

«Жан-Ноэль Барро в очередной раз посвятил свое выступление в Национальной ассамблее Франции Бакинской инициативной группе. Прежде всего, мы заявляем, что обвинения, выдвинутые министром, необоснованны, необъективны и предвзяты. Мы категорически отвергаем заявления, очерняющие деятельность нашей организации в рамках международного права».

Он отметил, что обвинение Бакинской инициативной группы, которая с добрыми намерениями предложила посредничество в переговорах между правительством Франции и колониями, в подрыве стабильности, эскалации напряженности и другой незаконной деятельности является попыткой Франции уклониться от выполнения требований народов, находящихся под ее гнетом: «Вместо того чтобы выполнять свои международные обязательства, правительство Франции формирует искусственный образ врага в лице БИГ и продолжает обманывать французскую общественность».

БИГ борется за деколонизацию, а также за обеспечение права народов, находящихся в неволе, на самоопределение, требует уважения к истории и культурной самобытности коренных народов, владеющих островами. Выдвигая эти требования, БИГ ссылается на Всеобщую декларацию прав человека (1948), за которую голосовала и Франция, Резолюцию №1514 Генеральной Ассамблеи ООН (Декларация о деколонизации, 1960) и другие универсальные документы, отметил он.

Аббас Аббасов призвал правительство Франции отказаться от колониального мышления, уважать право народов на свободу, признать и принести извинения за многочисленные преступления против человечности и военные преступления, которые оно совершило, и выплатить достойную компенсацию пострадавшим народам.