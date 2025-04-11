MİDA: Льготное жилье в основном приобрели военнослужащие, учителя и полицейские

За 9 лет работы Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) основную долю среди граждан, получивших жилье по льготной системе, составляют военнослужащие, проходившие военную службу не менее 3 лет, а также уволенные в запас или на пенсию, учителя с минимум 15-летним стажем работы в государственных общеобразовательных учреждениях и сотрудники органов внутренних дел со специальным званием и стажем службы не менее 3 лет.

Об этом заявил заместитель председателя Правления MİDA Эльшад Мамедов.

По его словам, подача заявлений на приобретение льготного жилья осуществляется исключительно в электронном виде - через систему Güzəştli mənzil на портале "Электронное правительство".

"По состоянию на сегодня количество зарегистрированных пользователей системы составляет 39 748 человек. Выбор квартир также происходит в электронной форме через ту же систему", - добавил заместитель председателя.

Источник: Report