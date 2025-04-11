Azercell и Национальный паралимпийский комитет Азербайджана продолжают сотрудничество

Azercell поддерживает вовлечение детей с ограниченными возможностями в спорт для их успешной интеграции в общество.

Лидирующий мобильный оператор Азербайджана ООО «Azercell Telecom» и Национальный паралимпийский комитет Азербайджана продолжают долгосрочное сотрудничество в рамках нового соглашения. Благодаря этой инициативе около 120 детей с ограниченными возможностями в течение года смогут заниматься паралимпийскими видами спорта, включая пара-настольный теннис, пара-пауэрлифтинг, пара-плавание, пара-дзюдо и пара-тхэквондо.

Azercell поддерживает развитие Детского паралимпийского движения с 2014 года, внося вклад в популяризацию инклюзивного спорта и создавая условия для раскрытия потенциала юных спортсменов. Благодаря этой поддержке, сотни детей получили возможность заниматься спортом, что способствовало расширению деятельности Детского паралимпийского комитета.

Эта инициатива не только укрепляет паралимпийское движение в стране, но и оказывает положительное влияние на физическое и психологическое развитие детей, помогая им обрести уверенность в себе, мотивацию и активнее интегрироваться в общество.

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