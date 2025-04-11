Спецпредставители Турции и Армении встретились в Анталье

Армения и Турция обсуждают вопрос восстановления моста Ани.

Как передает корреспондент АПА, командированный в Анталию, об этом сообщил журналистам специальный представитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч.

Он сообщил, что в рамках Анталийского дипломатического форума ожидается встреча министров иностранных дел Турции и Армении: «У нас недавно были контакты с Рубеном Рубиняном (специальным представителем Армении по нормализации отношений с Турцией - ред.), но точная дата следующей встречи пока не согласована».

Сердар Кылыч прокомментировал вопрос о том, выдвигала ли Турция требование к Армении внести изменения в Конституцию: «Никол Пашинян также сделал заявление по поводу изменения Конституции. В этом контексте Армения внесет необходимые изменения в свою Конституцию».

Источник: АПА