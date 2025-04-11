Отравившиеся в Товузе школьники выписаны из больницы

Состояние здоровья пяти учеников 7-го класса средней общеобразовательной школы села Дюз Джырдахан Товузского района, у которых ухудшилось самочувствие во время начала второго урока, находится в центре внимания регионального управления образования и руководства школы.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственное агентство дошкольного и общего образования

Исполняющий обязанности руководителя сектора образования Товузского района Эльшан Мусаев и директор школы навестили учеников в больнице и поинтересовались их состоянием.

Школьники прошли медицинское обследование, каждому была оказана соответствующая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой – отметим, что школьники отравились дымом.

Учебно-образовательный процесс в вышеуказанном учебном заведении продолжается.