Эрдоган: Полное членство в ЕС по-прежнему является стратегической целью Турции

Полное членство в Европейском Союзе по-прежнему является стратегической целью Турции.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Анталийского дипломатического форума.

«Однако из-за страхов, предвзятости и действий некоторых игроков, которые взяли Союз в заложники изнутри, процесс нашего вступления в Европейский Союз не всегда продвигается должным образом. Более того, сегодня некоторые европейские страны, к сожалению, не могут проявить ту смелость, стратегическое видение и решимость, которые дали жизнь Европейскому Союзу три четверти века назад», - сказал он.

Эрдоган отметил, что если Европейский Союз хочет преодолеть нынешние вызовы и быть должным образом представленным в новом мировом порядке, он должен действовать соответственно, избавиться от старых стереотипов и дать Турции заслуженное место в Союзе как можно скорее.