Турецкий лидер: Международная система не способна противостоять текущим кризисам и вызовам

Международная система не способна противостоять текущим кризисам и вызовам.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на официальной церемонии открытия IV дипломатического форума в Анталье.

Он отметил, что форум превратился в глобальный бренд в сфере дипломатии:

«Здесь мы показываем, что выступаем за диалог вместо конфликтов, за справедливый подход вместо демонстрации силы. Сердце глобальной дипломатии будет биться в Анталье в течение трех дней. Мы являемся свидетелями того, что в то время как человечество адаптируется к технологическим инновациям, международная система не способна преодолеть кризисы».

Президент Турции подчеркнул, что Анкара хочет добиться установления стабильности в регионе.

«Мы не являемся страной, которая остается в стороне от проблем. Исторически Турция окружена империалистическими играми и напряженностью. Мы не только живем в этом регионе, он принадлежит нам. Мы здесь проживаем тысячу лет и дальше будем жить здесь», - добавил он.