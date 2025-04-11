Эрдоган: Мы не позволим, чтобы в Сирии вновь возникла нестабильность

Турция находится в тесном контакте со всеми акторами сирийского вопроса, включая США и Россию.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии IV Анталийского дипломатического форума.

"Наша страна является наиболее пострадавшей от напряженности и конфликта в Сирии. Мы не позволим, чтобы в Сирии вновь возникла нестабильность. Сирийский народ устал от угнетения и войны. Те, кто хочет заставить его снова испытать нечто подобное, должны принять во внимание нашу позицию", — сказал он.

Источник: Report