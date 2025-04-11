Шесть человек госпитализированы в Гяндже с признаками отравления

В Гяндже шесть человек были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, среди пострадавших — М. Исламова (1955 г.р.), Т. Джафарова (2008 г.р.), Н. Гадимова (2003 г.р.), С. Исламова (1976 г.р.), Ф. Аббасова (1998 г.р.) и Р. Гадимов (1996 г.р.).

По имеющейся информации, признаки отравления у них появились после употребления торта.

В настоящее время по данному факту проводятся проверки.