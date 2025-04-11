МИД Ирана: США должны ценить, что Тегеран согласился на диалог

США должны ценить, что Иран пошел на переговоры, несмотря на непрекращающуюся агрессивную риторику Вашингтона в адрес Тегерана.

Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«С полной серьезностью и явной настороженностью мы даем дипломатии реальный шанс. США должны ценить это решение, которое было принято, несмотря на преобладающую с их стороны агрессивную риторику. Мы не предвосхищаем... Мы не прогнозируем...», - написал он в X.

По словам Багаи, иранская сторона намерена оценить позицию Вашингтона на переговорах в субботу, а затем даст ответ.

12 апреля в Омане состоится первый раунд консультаций между делегациями Ирана и США. Основными переговорщиками выступят глава МИД исламской республики Аббас Арагчи и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. По заявлениям иранской стороны, переговоры будут вестись не напрямую, а при посредничестве Маската. Со своей стороны руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что предстоящее мероприятие можно охарактеризовать как встречу, а не переговоры.

Источник: ТАСС