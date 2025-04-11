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Трамп открыт для торговой сделки с КНР - Белый дом

First News Media23:40 - 11 / 04 / 2025
Трамп открыт для торговой сделки с КНР - Белый дом

Президент США Дональд Трамп открыт для заключения торговой сделки с Китаем. С таким заверением выступила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя резкое повышение Вашингтоном импортных пошлин в отношении Пекина и ответные меры.

"Президент очень ясно дал понять, что он открыт для сделки с Китаем", - заявила официальный представитель американского лидера. "Он настроен оптимистично", - добавила Ливитт, имея в виду Трампа и перспективы достижения Китаем и Соединенными Штатами договоренности по торговле. "Если Китай будет продолжать принимать ответные меры, это не будет хорошо для Китая", - считает представитель Белого дома.

При этом она подтвердила, что американская ставка таможенной пошлины в отношении КНР "остается там же, где была вчера (10 апреля - прим. ТАСС) - на уровне 145%". Трамп намерен "бить в ответ сильнее", если другие государства пойдут по пути введения симметричных таможенных пошлин на поставки из США, сказала Ливитт.

Президент США Дональд Трамп объявил 2 апреля о введении импортных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. России в списке нет. 9 апреля Трамп сообщил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении 75 стран, которые проявили готовность к переговорам. В отношении них будут действовать импортные тарифы в размере 10%. Американский лидер заявил, что открыт к обсуждению размеров пошлин с торговыми партнерами. Кроме того, глава вашингтонской администрации не исключил продления этой трехмесячной паузы.

КНР симметрично ответила на повышение США таможенных пошлин. Министр иностранных дел КНР Ван И отметил ранее, что США "повсюду размахивают своей "тарифной дубинкой", и "открыто игнорируют многостороннюю торговую систему и установленные правила - международное сообщество не может этого допустить".

Источник: ТАСС

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