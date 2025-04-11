Ханлар Велиев назначен судьей Конституционного суда
Милли Меджлис Азербайджана утвердил назначение Ханлара Велиева судьей Конституционного суда.
Как сообщает Report, соответствующее представление было внесено президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и рассмотрено на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Документ был принят в одном чтении путем голосования.
Напомним, 8 апреля Ханлар Велиев завершил службу в должности военного прокурора и заместителя генерального прокурора. Он занимал пост военного прокурора с февраля 2005 года.
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