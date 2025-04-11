Ханлар Велиев назначен судьей Конституционного суда

Милли Меджлис Азербайджана утвердил назначение Ханлара Велиева судьей Конституционного суда.

Как сообщает Report, соответствующее представление было внесено президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и рассмотрено на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Документ был принят в одном чтении путем голосования.

Напомним, 8 апреля Ханлар Велиев завершил службу в должности военного прокурора и заместителя генерального прокурора. Он занимал пост военного прокурора с февраля 2005 года.