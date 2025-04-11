Китай поднимает пошлины в отношении товаров из США до 125%
Китай в ответ на протекционистские действия американской администрации поднимает с 12 апреля пошлины в отношении товаров из США с 84% до 125%.
Об этом сообщил комитет по тарифам Госсовета КНР.
Как уточняется в распространенном заявлении, крайне высокие пошлины Вашингтона на китайскую продукцию – «серьезное нарушение международных торгово-экономических правил, основных экономических законов и здравого смысла, абсолютно односторонние действия по запугиванию и принуждению».
Источник: ТАСС
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