Понятие азербайджанского жестового языка включено в законодательство

Милли Меджлис на пленарном заседании в третьем чтении принял пакет законодательных изменений, предусматривающих включение понятия азербайджанского жестового языка в ряд нормативных актов.

Cоответствующие поправки внесены в Трудовой, Гражданский процессуальный, Семейный, Уголовный, Налоговый кодексы, а также в законы "О социальной защите детей, оставшихся без попечения родителей", "О социальных пособиях", "Об обязательном социальном страховании", "О занятости", "О трудовых пенсиях" и другие.

Согласно принятым изменениям, государство официально признает азербайджанский жестовый язык в качестве языка общения для лиц с полной потерей слуха. В частности, государственные и общественные телеканалы, финансируемые из бюджета, будут обязаны обеспечивать перевод информационных программ в прайм-тайм на жестовый язык.

Сурдоперевод смогут осуществлять только специалисты, имеющие соответствующее образование и квалификацию. Кроме того, будет поощряться субтитрирование аудиовизуального контента.

Также в ряде законов термин "лица с инвалидностью до 18 лет" заменяется на "дети с инвалидностью" в целях унификации терминологии в соответствии с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов от 2006 года.

После обсуждений документ был принят путем голосования.

Источник: Report