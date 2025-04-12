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Трамп прошел тест на умственные способности

First News Media15:00 - Сегодня
Трамп прошел тест на умственные способности

Президент США Дональд Трамп прошел ежегодное медицинское обследование, оно длилось четыре часа.

Об этом сам республиканец рассказал журналистам на борту Air Force One.

«Я прошел когнитивный тест и не знаю, что вам сказать, кроме того, что я ответил правильно на все вопросы», — сказал он.

Трамп пояснил, что прошел тот же самый когнитивный скрининг, как и в прошлый раз. В этом тесте необходимо повторять определенные слова для проверки памяти. Президент США пошутил, что прошел проверку, так как хотел «немного отличаться от Байдена», и добавил: врачи дали советы по поводу здоровья, а полный отчет будет опубликован в воскресенье.

«В целом я чувствовал, что нахожусь в очень хорошей форме. Доброе сердце, добрая душа, очень добрая душа», — сказал Трамп.

Трампу в июне исполнится 79 лет. Ему больше, чем кому-либо из президентов США на момент вступления в должность. Президент США не раз рассказывал, что никогда не пил алкоголь и не курил табак, но пристрастен к жирной пище.

В 2020 году Трамп опубликовал заключение врача, в котором тот написал, что республиканец будет «самым здоровым человеком, когда-либо избранным» в Белый дом. Позднее доктор Гарольд Борнштейн признался, что эту формулировку ему продиктовал Трамп, и он написал записку за пять минут, пока политика ждал лимузин.

Этот же врач раскрыл, что Трамп принимал лекарства от трех заболеваний, в том числе препарат для роста волос.

Источник: РБК

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