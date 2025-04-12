Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Россией в области военного образования - ФОТО

Делегация во главе с начальником Военной академии Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, кандидатом исторических наук, генерал-полковником Владимиром Зарудницким побывала в Национальном университете обороны.

Как сообщили в Министерстве обороны, ректор университета, генерал-майор Гюндуз Абдулов поприветствовал гостей и выразил удовлетворение видеть их в нашей стране.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Россией в области военного образования.

Российской делегации был представлен брифинг об истории создания Национального университета обороны, системе образования, а также целях и задачах, стоящих перед ним.

Затем российская делегация посетила Военный институт имени Гейдара Алиева.

Гостям была предоставлена подробная информация об истории Военного института и основных направлениях его деятельности, были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.