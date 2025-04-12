В Китае отменили более 3 тыс. внутренних рейсов из-за сложных метеоусловий

Свыше 3,2 тыс. внутренних рейсов отменили в Китае в субботу из-за сложных метеоусловий из-за сильного ветра.

Об этом сообщает агентство «Цайлянь», передает РИА Новости.

«Согласно данным статистики, по состоянию на 12.00 (7.00 мск) 12 апреля из-за сложных погодных условий, в том числе чрезвычайно сильного ветра, было отменено более 3,2 тысячи внутренних рейсов, что является самым высоким показателем по отмене рейсов в этом году», — говорится в публикации.

Журналисты рассказали, что от общего числа порядка 1,2 тыс. полетов отметили в аэропортах Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй. В воздушных гаванях Пекина «Шоуду» и «Дасин» отменили более 900 рейсов.