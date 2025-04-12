СМИ: Переговоры Ирана и США по ядерному досье завершились - ОБНОВЛЕНО

Непрямые переговоры делегаций Ирана и США по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы при посредничестве Омана завершились.

Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Как заявил агентству ISNA неназванный член иранской делегации, консультации "в целом прошли успешно".

Источник: ТАСС

16:48

Непрямые переговоры между делегациями Ирана и США начались в Маскате при посредничестве Омана, сообщил официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

«Непрямые переговоры между главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом начались при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра бен Хамада бен Хамуда аль-Бусаиди», - написал он в X.

Как уточнил представитель иранского внешнеполитического ведомства, консультации проходят в здании, которое выбрала оманская сторона. Делегации Ирана и США находятся в разных помещениях, подчеркнул он.

В субботу в Маскате проходит первый раунд переговоров делегаций Ирана и США, которые возглавляют Аббас Арагчи и Стивен Уиткофф. Перед началом встречи Арагчи отметил, что консультации будут касаться только ядерного досье, а другие вопросы стороны начнут обсуждать по мере продвижения переговоров.

Источник: ТАСС