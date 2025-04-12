Иран и США обсуждают ослабление санкций в обмен на ограничение ядерной программы

Делегации Ирана и США в ходе непрямых переговоров в Маскате (Оман) обсуждают ослабление наложенных на Тегеран санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его сведениям, консультации представителей Ирана и США направлены на снижение напряженности в регионе, обмен заключенными, а также на смягчение санкций в обмен на «контроль» за иранской ядерной программой. Иные детали переговоров собеседник агентства не привел.

В субботу в Маскате проходит первый раунд переговоров делегаций Ирана и США, которые возглавляют министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф. Перед началом встречи Арагчи отметил, что консультации будут касаться только ядерного досье, а другие вопросы стороны начнут обсуждать по мере продвижения переговоров. Как сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, делегации двух стран находятся в разных помещениях, переговоры проходят при посредничестве главы оманского внешнеполитического ведомства Бадра бен Хамада бен Хамуда аль-Бусаиди.

Источник: ТАСС