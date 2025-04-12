В Министерстве обороны состоялась встреча с представителями медиа - ФОТО

11 апреля в Управлении по связям с медиа и общественностью Министерства обороны Азербайджанской Республики состоялось мероприятие с участием представителей министерства, Агентства развития медиа и субъектов СМИ.

На мероприятии минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, гостям была предоставлена подробная информация о Коммуникационной стратегии Министерства обороны, утвержденной соответствующим решением министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова.

На мероприятии были представлены брифинги, посвященные деятельности Министерства обороны в сфере коммуникаций, включая работу по связям с медиа и общественностью, оперативное реагирование на обращения граждан, меры по обеспечению их удовлетворенности, организацию системы военного образования, а также правила приема в специальные учебные заведения.

Выступившие подчеркнули важность развития военного патриотизма среди молодежи, соблюдения военной тайны во время интервью и съемок.

В завершение был проведен обстоятельный обмен мнениями, даны ответы на взаимные вопросы и выслушаны предложения участников мероприятия.