Над регионами РФ за ночь сбили 36 украинских БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили над пятью регионами РФ 36 украинских БПЛА.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"За период с 20:00 мск (21:00 по бакинскому времени) 11 апреля до 06:30 мск 12 апреля текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что 18 БПЛА были нейтрализованы над территорией Курской области, 13 БПЛА - Ростовской, по 2 БПЛА - Орловской и Белгородской областей и 1 БПЛА - над территорией Краснодарского края.