Уиткофф назвал переговоры с Ираном позитивными и конструктивными

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил по итогам непрямых переговоров делегаций Ирана и США в Маскате (Оман), что они прошли в позитивном и конструктивном ключе.

"У нас был очень позитивный и конструктивный разговор", - приводит слова Уиткоффа корреспондент телеканала NBC News на своей странице в X.

По словам спецпосланника, 12 апреля он вернется в США.

12 апреля в Омане между Тегераном и Вашингтоном при посредничестве Маската прошли непрямые переговоры по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Иран представлял глава МИД Аббас Арагчи, США - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

Источник: ТАСС