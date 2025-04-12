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В США задержали мужчину из-за угроз в адрес Трампа

First News Media09:20 - Сегодня
В США задержали мужчину из-за угроз в адрес Трампа

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) задержали мужчину, проживающего в штате Джорджия, в связи с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и директора Национальной разведки США Тулси Габбард.

"Сегодня [отделение] ФБР города Атланта задержало 25-летнего Алиакбара Мохаммеда Амина, проживающего в городе Лилберн (штат Джорджия) из-за посланий с угрозами в адрес [директора Национальной разведки] Тулси Габбард, президента [Дональда Трампа] и Белого дома", - говорится на странице отделения ФБР Атланты в X.

Информация о характере угроз не приводится. Расследование продолжается.

Ранее Минюст США сообщил о задержании ФБР жителя города Батлер (штат Пенсильвания) Шона Монпера, угрожавшего убить Трампа и американских чиновников, включая куратора ведомства по повышению эффективности правительства страны (DOGE) Илона Маска. Монперу предъявили обвинения по четырем пунктам.

Источник: ТАСС

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