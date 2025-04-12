На телах погибших в «Крокусе» помимо огнестрельных обнаружили колото-резанные раны
На телах некоторых погибших в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье имеются не только огнестрельные, но и колото-резанные раны, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
"На телах некоторых убитых имеются не только огнестрельные ранения, но и колото-резанные раны. Это говорит о том, что в ходе нападения на концертный зал "Крокус" террористы могли использовать не только автоматическое огнестрельное оружие, но и ножи. Возможно, это осколочные ранения или последствия удара об острый предмет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия также было найдено большое количество стреляных гильз.
Источник: ТАСС
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