ХАМАС подтвердил отправку делегации в Каир

Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что отправило переговорную делегацию в Египет для продолжения консультаций о прекращении огня в секторе Газа.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"Делегация ХАМАС во главе с [лидером движения в Газе] Халилем аль-Хейей сегодня направилась в Каир по приглашению египетской стороны", - говорится в сообщении. Радикалы добавили, что представители движения, как ожидается, обсудят "достижение соглашения о прекращении огня с переговорщиками из Египта и Катара" во время консультаций в Каире.

Источник: ТАСС