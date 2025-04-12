Обсуждены возможности расширения двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Венесуэлой - ФОТО

12 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках участия в Анталийском дипломатическом форуме встретился с министром народной власти по иностранным делам Боливарианской Республики Венесуэла Иваном Хилем Пинто.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана. Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены возможности продвижения текущей повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и Венесуэлой по различным направлениям, включая экономику, торговлю, энергетическую безопасность, деятельность по сотрудничеству на двусторонней и многосторонней платформах, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.

Стороны вновь подтвердили укрепляющиеся политические связи и взаимное уважение, характеризующие отношения между Азербайджаном и Венесуэлой. Была выражена уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества посредством постоянного политического диалога и обмена визитами высокого уровня.

Министры обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества в различных сферах, в частности, в экономическом и энергетическом секторах, сфере туризма, а также потенциальные инициативы в области науки и культуры, в том числе реализацию программ академического и профессионального обмена.

Подчеркивалось, что сотрудничество, основанное на взаимной поддержке и солидарности, в рамках международных организаций, особенно ООН и Движения неприсоединения, вызывает удовлетворение, отмечена важность дальнейшего укрепления сотрудничества на многосторонних платформах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.