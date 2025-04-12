Уиткофф: США готовы на компромиссы в переговорах с Ираном

Соединенные Штаты открыты к тому, чтобы идти на компромисс в переговорах с иранскими властями.

Как передает ТАСС, об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Полагаю, что наша стартовая позиция состоит в демонтаже вашей [иранской ядерной] программы. Это наша позиция на сегодня, - привел Уиткофф газете The Wall Street Journal свои вступительные тезисы на грядущих переговорах с представителями Ирана. - Это, к слову, не означает, что мы не сможем найти другие пути добиться компромисса между двумя странами».