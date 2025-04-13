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Турция высоко оценивает поддержку Азербайджана в восстановлении Сирии - Хакан Фидан

First News Media16:00 - Сегодня
Турция высоко оценивает поддержку Азербайджана в восстановлении Сирии - Хакан Фидан

Турция высоко оценивает поддержку Азербайджана в восстановлении Сирии.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, отвечая на вопросы журналистов на церемонии закрытия Анталийского дипломатического форума.

"Любая поддержка, оказываемая Азербайджаном, очень ценна для нас. Мы приветствуем инициативы, предпринимаемые в этом вопросе. Баку и Анкару связывают не просто братские отношения, стороны наладили профессиональное сотрудничество на уровне госструктур", - отметил Фидан.

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