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IV Анталийский дипломатический форум завершил свою работу - ФОТО

First News Media17:35 - Сегодня
IV Анталийский дипломатический форум завершил свою работу - ФОТО

В Турции завершился IV Анталийский дипломатический форум (ADF 2025).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по итогам международного мероприятия министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел пресс-конференцию.

В своем выступлении министр высоко оценил работу форума, подчеркнув, что мероприятие охватило не только геополитические вопросы, но и общечеловеческие проблемы: «В течение трех дней здесь обсуждались такие важные темы, как борьба с расизмом, защита прав женщин и многие другие общечеловеческие проблемы. В рамках форума прошли многочисленные двусторонние встречи, панельные дискуссии и собрания. Участники имели возможность поделиться своими взглядами с собеседниками из различных регионов мира. Все это вновь продемонстрировало объединяющую силу нашего форума. За эти три дня мы постарались найти ответы не только на текущие вызовы, но и на вопросы, касающиеся будущего мирового порядка. В период, когда мир сталкивается с множеством испытаний, глобальная дипломатия нуждается в новом мышлении, новой риторике и смелых шагах. Обсуждение всех глобальных событий еще раз подтвердило актуальность дипломатии. Турция продолжит играть конструктивную и посредническую роль в урегулировании международных конфликтов и принимать активное участие во вновь формирующемся механизме европейской безопасности. Надеемся, что Европа также должным образом отреагирует на наши усилия», — отметил Хакан Фидан.

Министр поблагодарил представителей СМИ за вклад в проведение форума и содействие в доведении озвученных на мероприятии месседжей до мировой общественности. После этого он ответил на вопросы журналистов.

Отметим, что в трехдневном IV Анталийском дипломатическом форуме приняли участие более 6 тысяч человек из 155 стран, в том числе около 100 глав государств и правительств, министры, парламентарии, представители НПО, известные общественно-политические деятели и представители СМИ. Впервые в форуме приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первый вице-президент Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

На форуме, помимо глобальных процессов, обсуждались и темы, представляющие особый интерес для Азербайджана: текущая ситуация на Южном Кавказе, возможное подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, вопрос возвращения азербайджанцев в Западный Азербайджан, роль нашей страны в борьбе с изменением климата, в частности проведение COP29 в Баку, а также деятельность Организации тюркских государств.

Азербайджан был представлен на форуме широкой делегацией под руководством Президента Ильхама Алиева.

Напомним, что основная цель Анталийского дипломатического форума — содействовать посредством дипломатии решению мировых кризисов.

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