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В Азербайджане более 51 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен

First News Media08:40 - Сегодня
В Азербайджане более 51 тыс. учащихся сдадут выпускной экзамен

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускной экзамен на базе общего (9-летнего) среднего образования в ряде городов и районов Азербайджана.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Экзамены пройдут в Баку (в районах Хатаинский, Насиминский, Наримановский, Гарадагский, Сураханский и Сабаильский), Гяндже (первая часть), Самухе, Евлахе, Газахе, Агстафе, Шеки, Лянкяране (первая часть), Астаре, Ярдымлы, Агдаме, Агджабеди, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Агсу, Зардабе, Исмаиллы, Имишли, Ширване, Билясуваре, Гусаре, Сиязене, Хызы и Шабране.

В выпускных экзаменах ожидается участие 51 237 учащихся. В экзамене также примут участие 60 студентов с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения, церебральным параличом, нарушениями слуха и другими особенностями). Для обеспечения их комфорта в экзаменационных зданиях выделены специальные залы, а для лиц с нарушениями зрения (при уровне утраты функций организма от 81 до 100%) назначены индивидуальные наблюдатели. Также созданы условия для беспрепятственного входа и передвижения учащихся с ограниченной подвижностью. Кроме того, с наблюдателями, назначенными для работы с данной категорией участников, проведено специальное обучение.

В указанных городах и районах будет задействовано в общей сложности 212 экзаменационных зданий и 3 816 экзаменационных залов. В организации экзаменов примут участие 620 руководителей и общих координаторов, 4 762 наблюдателя, 685 сотрудников охраны и 212 представителей зданий.

Экзамен начнется в 11:00. Пропуск участников завершится в 10:45. После этого времени учащиеся не будут допущены к экзамену.

Для обеспечения упорядоченного входа участников в экзаменационные здания каждому из них был определён индивидуальный график прибытия, указанный в пропускном талоне. В связи с этим ГЭЦ рекомендует прибывать в указанное время.

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