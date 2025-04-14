 Сегодня продолжится суд над армянами, обвиняемыми в военных преступлениях против азербайджанского народа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Сегодня продолжится суд над армянами, обвиняемыми в военных преступлениях против азербайджанского народа

First News Media09:30 - Сегодня
Сегодня продолжится суд над армянами, обвиняемыми в военных преступлениях против азербайджанского народа

Сегодня, 14 апреля, продолжится судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, насильственное удержание власти и многочисленных других преступлений.

Судебные заседания проходят в Бакинском военном суде.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть – Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Поделиться:
224

Актуально

Xроника

Распоряжение Президента: На капремонт автодороги в Джалилабадском районе ...

Xроника

Обучение учащихся профессиональных школ в Карабахе будет оплачивать государство

Xроника

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «О борьбе с коррупцией»

Xроника

Президент утвердил соглашение о партнерстве в области цифровой экономики между ...

Политика

Хулуси Акар: Шуша - это знамя и символ не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира

Сегодня продолжится суд над армянами, обвиняемыми в военных преступлениях против азербайджанского народа

Минобороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Хулуси Акар: Отношения между городами Кайсери и Шуша вызывают у нас гордость

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили расширение двусторонних связей

Главы МИД Азербайджана, Грузии и Армении на форуме в Анталье примут участие в дискуссиях о развитии Южного Кавказа

Разоблачена очередная ложь Минобороны Армении

Президент Грузии обсудил детали своего предстоящего визита в Баку - ФОТО

Последние новости

Зеленский раскрыл потери ВСУ за все время конфликта

Сегодня, 12:05

Обучение учащихся профессиональных школ в Карабахе будет оплачивать государство

Сегодня, 12:00

В Карабахском университете завершилась международная конференция по медицине

Сегодня, 11:55

Распоряжение Президента: На капремонт автодороги в Джалилабадском районе выделяется 1,5 млн манатов

Сегодня, 11:50

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон «О борьбе с коррупцией»

Сегодня, 11:45

Алжир высылает из страны 12 дипломатов Франции

Сегодня, 11:40

В Азербайджане с банковских карт похищено более 40 тыс. манатов

Сегодня, 11:35

Президент утвердил соглашение о партнерстве в области цифровой экономики между членами ОТГ

Сегодня, 11:30

Танкер-музей «Сураханы» принят в Международный Конгресс Морских Музеев

Сегодня, 11:25

Сегодня - последний шанс зарегистрироваться на второй экзамен в магистратуру

Сегодня, 11:15

Мерц допустил поставку ракет Taurus Украине

Сегодня, 11:10

В России предложили сократить женщинам рабочий день

Сегодня, 11:05

Семейная пара в Шамкире оказалась в больнице из-за угарного газа

Сегодня, 11:00

Спецпредставитель Путина наградил деятелей культуры Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 10:50

Увековечена память погибших в авиакатастрофе членов экипажа и пассажиров - ФОТО

Сегодня, 10:45

Продлен срок ареста хирурга по делу о смерти Назрин Мансуровой

Сегодня, 10:30

Ильхам Алиев принял генерального директора Международной организации труда - ФОТО

Сегодня, 10:25

Эрдоган может встретиться с Трампом в Белом доме

Сегодня, 10:22

Зеленский: Украина готова заплатить США $15 млрд за ЗРК Patriot, однако Вашингтон отказывается продавать установки

Сегодня, 10:16

ЕС выделит дополнительные €1,6 млрд в поддержку Палестины

Сегодня, 10:12
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50