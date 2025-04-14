Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала чемпионом Европы

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла первое место в командном зачете на чемпионате Европы в Братиславе (Словакия).

Как передает azerisport.com, азербайджанские борцы завоевали 6 (3-1-2) медалей, набрав в общей сложности 151 очко и, таким образом, во второй раз в своей истории стали сильнейшими на континенте. Второе место заняла Турция (110 очков), третьей стала Венгрия (104 очка).

Ранее наша сборная по греко-римской борьбе свою первую такую победу одержала в 2022 году.

Отметим, что золотые медали в актив команды записали Нихат Мамедли (60 кг), Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг), серебро завоевал Эльданиз Азизли (55 кг), а бронзу – Ульви Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).