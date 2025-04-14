Хулуси Акар: Шуша - это знамя и символ не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира

Делегация в составе депутатов Великого национального собрания Турции, членов правящей турецкой Партии справедливости и развития, высокопоставленных представителей муниципалитета города Кайсери, ректоров вузов и предпринимателей посетила культурную столицу Азербайджана — город Шуша.

«Отношения между городами Кайсери и Шуша вызывают у нас чувство гордости. Шуша — это знамя и символ не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира», - заявил журналистам в Шуше председатель комиссии по национальной обороне Великого национального собрания Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что испытывает гордость за восстановительные и строительные работы, проводимые на освобожденных территориях. «То, что мы увидели по дороге сюда и непосредственно в Шуше, вызывает чувство невероятной гордости. Мы стали свидетелями поистине большого прогресса. Благодаря решительности Президента Ильхама Алиева здесь произошло стремительное развитие. Все работы ведутся планомерно и целенаправленно», — подчеркнул глава парламентской комиссии.

Источник: АЗЕРТАДЖ